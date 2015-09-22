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مباحث المنتزه تضبط 4 بلطجية يفرضون إتاوات على المواطنين باستخدام القوة

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مباحث المنتزه تضبط 4 بلطجية يفرضون إتاوات على المواطنين باستخدام القوة مباحث المنتزه تضبط 4 بلطجية يفرضون إتاوات على المواطنين باستخدام القوة
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول المنتزه، برئاسة الرائد أحمد مليس، من ضبط كل من "حسين س ح ا" 18 سنة عاطل بحوزته بندقية خرطوش عيار 12 وطلقتين من ذات العيار، و"محمد س ع ع" 17 سنة عاطل بحوزته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12- وطلقة من ذات العيار.

وأقرا المتهمان بحيازتهما للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع، وتحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابة.

كما تم ضبط "طارق م م م" 22 سنة عاطل ومحكوم عليه فى القضية جنايات القسم "شروع فى سرقة" غيابيًا بالحبس لمدة 10 سنوات بحوزته 25 قطعة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 50 جراما- بقصد الاتجار" مبلغ 60 جنيهًا – هاتف محمول.

كما تم ضبط "أحمد س س" 19 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته بندقية خرطوش عيار 12 وعدد "2" طلقة من ذات العيار – طبنجة محدث صوت معدلة لإطلاق الأعيرة النارية، ومحمد اع ا 37سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 - وطلقة من ذات العيار، أقرا بحيازتهما للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع.

كما تم ضبط "وحيد ح ا ب" 39 سنة عاطل بحوزته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 - و"3 " طلقات من ذات العيار "بقصد الدفاع"، و"أبو الفتوح ع ع" 37 سنة عاطل وبحوزته طبنجة محدث صوت معدله لإطلاق الأعيرة النارية عيار 9مم "بقصد الدفاع"، و"محمد ع ع" 28سنة عامل وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 - وطلقتين من ذات العيار "بقصد الدفاع".

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مصر 365