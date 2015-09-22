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بالصور.. ضبط 2 طن لحوم فاسدة قبل طرحها بالمجمعات الاستهلاكية ببورسعيد

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تمكنت مباحث قسم شرطة ، برئاسة العميد خالد العوادلى، من ضبط سيارة ثلاجة رقم 6319د و ب تحمل لحوما فاسدة عند دخولها منفذ الجميل الجمركى غرب بورسعيد .

وبتفتيش السيارة عثر الرائد وائل فودة وكيل مباحث قسم شرطة التموين على لحوم مستوردة معبأة داخل كراتين منتهية الصلاحية ولحوم أخرى من الخراف والأكتاف والموزة والبتلو ولحوم حمراء و669 كيلو كبدة بها تهتك بالأنسجة وتجمعات دموية وتغير واضح فى الخواص الطبيعية .

وبالكشف البيطرى على المضبوطات التى قدرت بـ 2 طن ونصف تبين وجود رائحة كريهة نتيجة التغير فى خواصها الطبيعية، وانتهاء صلاحية اللحوم المعبأة داخل الكراتين .

وتحرر المحضر رقم 8001 لسنة 2015 جنح الزهور وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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