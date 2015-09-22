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بدء تشغيل 4 قطارات إضافية من أسوان للقاهرة بمناسبة عيد الأضحى

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بدء تشغيل 4 قطارات إضافية من أسوان للقاهرة بمناسبة عيد الأضحى بدء تشغيل 4 قطارات إضافية من أسوان للقاهرة بمناسبة عيد الأضحى
أكد مصدر مسئول بالمنطقة الجنوبية للسكة الحديد بأسوان، بأنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء، بدأ تشغيل 4 قطارات إضافية مكيفة بين أسوان والقاهرة والعكس، وحتى الانتهاء من أيام عيد الأضحى، لمواجهة الطلب والإقبال المتزايد من المواطنين على مرفق السكة الحديد لقضاء عطلة العيد مع ذويهم بالأقاليم.

وأوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه القطارات هى، 1935 / 1934 و 1936 / 1937 و1938 / 1939 و 1940 / 1941، هذا بجانب تشغيل 4 قطارات مميزة بين القاهرة وأسوان والعكس، وهى، 2202 / 2203 و 2204 / 2205 و 2206 / 2207 و2208 / 2209 بجانب قطارات النوبة التى تقرر انطلاقها من الإسكندرية والقاهرة إلى أسوان والعكس.

وأكد المصدر إنهاء المنطقة الجنوبية للسكة الحديد بأسوان، استعداداتها لتشغيل قطارات الضواحى بين أسوان وإدفو بدائرة المحافظة، لخدمة مناطق الضواحى بأسوان طوال أيام العيد، ولمواجهة التزاحم المتوقع من المواطنين بين أسوان العاصمة وباقى مراكز المحافظة.

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مصر 365