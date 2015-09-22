زراعة الشرقية: اجتماعات مكثفة لمنع البناء على الأرض الزراعية

أكد المهندس علاء السيد عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه عقد اجتماعا لمناقشة التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية بكل حسم، والتشديد على محاسبة المقصرين حيال التعديات وإحالتهم للنيابة العامة.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع خرج بتوصيات أهمها التصدى بكل حزم لحالات التعدى على الرقعة الزراعية، وسيتم محاسبة المقصرين والمتسببين وإحالتهم للنيابة العامة على جميع المستويات، و شكيل غرف عمليات بالإدارات والمكاتب الزراعية لمراقبة عمليات التعدى على الرقعة الزراعية ومنع حرق قش الأرز، والتنسيق مع الجهات المعنية محليات وشرطة لإزالة التعديات إزالة كاملة ورفع الأنقاض فى المهد، وضرورة التصدى للتعديات وتنشيط حملات الإزالة.

كما أوصى الاجتماع بحصر جميع مخالفات التعدى على الأراضى الزراعية بالتجاور بالمساحة، وتفعيل أحكام قانون الزراعة رقم ( 53 لسـ 1966 ـنة ) المعدل بالقانون رقم ( 166لسـ 1985 ) فيما يتعلق بمخالفات ( التجريف ـ التبوير ـ ارتكاب الأفعال ـ نقل الاتربة ) بالمخالفة للقانون، وحصر مساحات الأرز التى تم حصادها أول بأول وتوجيه المتعهدين بالمكابس والغرامات لتجميع وكبس القش، وتفعيل قرار المحافظ رقم 9744 لسـ 2015 ـنة بخصوص تدقيق جميع المساحات المنزرعة بالمحافظة وتحديد جهة الولاية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات التى يتم ضبطها، وتفعيل قرار المحافظ بالغلق الإدارى لمحلات الاتجار فى المبيدات والمخصبات والأعلاف بدون ترخيص بالتنسيق مع الوحدات المحلية .

يذكر أن الاجتماع تم بمقر ديوان المديرية بحضور المهندسين ومديرى إدارات (حماية الأراضى ـ الشئون الزراعية ـ المكافحة ـ الإرشاد ـ الأراضى الجديدة ـ الأراضى والمياه والبيئة ـ الإنتاج الحيوانى ـ الأمن الغذائى ـ البساتين، بديوان المديرية والمهندسين مديرى الإدارات والمكاتب الزراعية ورؤساء أقسام حماية الأراضى والإصلاح الزراعى).

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