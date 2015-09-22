وصول 200 عجل لتوزيعها على منافذ بيع اللحوم المدعمة بالفيوم

قام المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم بتفقد الناقلات المحملة بعجول الأضاحى البالغ عددها 200 عجل تزن 120 ألف كجم، والتى يتم توزيعها على المنافذ التى خصصتها المحافظة لبيع اللحوم البلدية الطازجة بسعر 55 جنيهاً للكيلو، والتى تقدمها المحافظة هدية لمواطنيها فى عيد الأضحى المبارك، لضبط الأسواق ووقف الارتفاع فى أسعار اللحوم.

حيث اطمأن محافظ الفيوم على حالة العجول وكمياتها وأوزانها، وأصدر توجيهات مشددة بضرورة تشديد الرقابة على عمل المنافذ، وتشكيل لجان من التموين والزراعة والطب البيطرى، لمراقبة عمليات الذبح، ولجان من التفتيش المالى والإدارى، لمراقبة عمليات البيع بهدف ضمان وصول اللحوم المدعمة لمستحقيها.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن الهدف من إقامة منافذ بيع اللحوم المدعمة هو تخفيف العبء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل، مشيراً إلى أنه ستتم مضاعفة كميات اللحوم المطروحة بالمنافذ خصوصاً يوم عرفة، لمواجهة الإقبال المتزايد عليها من المواطنين.

وأكد المحافظ أن خطة المحافظة ساهمت فى تخفيض أسعار اللحوم المعروضة بالشوادر الأخرى، ليتراوح سعرها ما بين 60 – 65 جنيها للكيلو، بتخفيض يصل إلى 25 جنيهًا، مؤكداً أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار أو قوت المواطنين، مشيراً إلى أنه سيتم القيام بحملات مفاجئة بصفة دورية لمراقبة عمل المنافذ للتأكد من وصول الدعم للمستحقين.



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