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عبور 59 سفينة قناة السويس اليوم الثلاثاء منها 29 فى القناة الجديدة

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عبور 59 سفينة قناة السويس اليوم الثلاثاء منها 29 فى القناة الجديدة عبور 59 سفينة قناة السويس اليوم الثلاثاء منها 29 فى القناة الجديدة
أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء، عبور 59 سفينة بحمولة قدرها 3 ملايين و800 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس أن قافلة الشمال شهدت عبور30 سفينة بحمولة قدرها مليون و700 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدينماركية ENEONORA MERASK قدرها 171 ألف طن قادمة من بلجيكا، ومتجهة إلى .

وعبرت 29 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة" بحمولة قدرها مليون و100 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من سفينة الحاويات التابعة لهونج كونج CSCM FAISIV OCBANبحمولة قدرها 193 ألف طن.

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مصر 365

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