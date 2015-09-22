أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حملة مكبرة لإزالة التعديات على المجارى المائية بعزبة مغيب بإطسا فيوم

Google+ Print
حملة مكبرة لإزالة التعديات على المجارى المائية بعزبة مغيب بإطسا فيوم حملة مكبرة لإزالة التعديات على المجارى المائية بعزبة مغيب بإطسا فيوم
شنت الأجهزة التنفيذية بمركز إطسا بالتعاون مع مسئولى الرى وشرطة الرى وقوات الأمن حملة مكبرة بعزبة مغيب بقصر الباسل بمركز إطسا.

قامت الحملة بإزالة خط مواسير لمياه رى مخالف، بطول 900 متر داخل الصحراء، حيث كان بعض المتعدين يقومون بالسرقة والاستيلاء على مياه الرى من بحر الغرق العمومى ووصولا إلى أرض صحراء وضع يد، مما يُعد مخالفا للوائح والقوانين باسم المدعو "عاطف.ع"، وقد تم تدمير الخط واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وأكد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم استمرار حملات الإزالة للتعديات على الأبحر وإزالة كل المخلفات، لضمان وصول المياه للأراضى الزراعية المقننة قانونا، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص المحافظة على وصول مياه الرى للمتضررين من نقص المياه فى نهايات الترع والأبحر.

كما شدد المحافظ باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين وسيتم الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه بالتلاعب والحصول على حقوق الغير بدون وجه حق تأكيداً لترسيخ مبدأ العدالة والحفاظ على سيادة وهيبة الدولة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365