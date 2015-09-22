حملة مكبرة لإزالة التعديات على المجارى المائية بعزبة مغيب بإطسا فيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز إطسا بالتعاون مع مسئولى الرى وشرطة الرى وقوات الأمن حملة مكبرة بعزبة مغيب بقصر الباسل بمركز إطسا.

قامت الحملة بإزالة خط مواسير لمياه رى مخالف، بطول 900 متر داخل الصحراء، حيث كان بعض المتعدين يقومون بالسرقة والاستيلاء على مياه الرى من بحر الغرق العمومى ووصولا إلى أرض صحراء وضع يد، مما يُعد مخالفا للوائح والقوانين باسم المدعو "عاطف.ع"، وقد تم تدمير الخط واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وأكد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم استمرار حملات الإزالة للتعديات على الأبحر وإزالة كل المخلفات، لضمان وصول المياه للأراضى الزراعية المقننة قانونا، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص المحافظة على وصول مياه الرى للمتضررين من نقص المياه فى نهايات الترع والأبحر.

كما شدد المحافظ باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين وسيتم الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه بالتلاعب والحصول على حقوق الغير بدون وجه حق تأكيداً لترسيخ مبدأ العدالة والحفاظ على سيادة وهيبة الدولة.

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