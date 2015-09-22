محافظ الإسماعيلية يؤكد سرعة إنهاء إجراءات تشغيل مستشفى الأورام

أكد اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، ضرورة سرعة الانتهاء من استكمال كافة الإجراءات التنفيذية الخاصة بتشغيل جهاز المعجل الخطى بمستشفى أورام الأسماعيلية، واستكمال باقى الأعمال بمختلف أقسام المستشفى استعدادًا لبدء التشغيل الفعلى للمستشفى بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لخدمة مرضى الأورام بمحافظات إقليم القناة وسيناء، لاسيما أن المستهدف استكمال تقديم باقى خدمات علاج مرضى الأورام بالمجان لجميع المرضى بمحافظات الأقاليم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الإسماعيلية بحضور المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، والدكتور هشام الشناوى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، والدكتور أحمد الزواوى، أستاذ الأورام بمستشفى جامعة قناة السويس، والدكتور محمد النخيلى، مدير عام مستشفى أورام الإسماعيلية، وذلك لبحث ومناقشة سبل تفعيل دور المستشفى لخدمة مرضى الأورام ومناقشة كافة المعوقات التى تعترض سير العمل بها وسبل تذليلها.. يذكر أن المستشفى مجهزة كمركز لعلاج الأورام بأحدث أجهزة ووسائل تكنولوجيا طب الأورام المتخصصة.