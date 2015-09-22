أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. حى المنتزه بالإسكندرية يشن حملة إزالة ويرفع 36 طن قمامة

Google+ Print
شن حى المنتزه ثان تحت إشراف اللواء عادل سلامة، حملة مكبرة بمصاحبة شرطة المرافق، جلال معوض معاون رئيس الحى للإزالات.

وتم إزالة 4 أكشاك بطريق مصطفى كامل عند نقطة الملاحة، و4 تعريشات، وإزالة كافة الشوادر بالطريق. ثم تم التوجه بالحملة إلى شارع ملك حفنى بحرى. وتم رفع كافة الإشغالات بالمقاهى والتحفظ على عدد 130كرسيا وإشغالات متنوعة، وتم التوجه إلى ميدان المندرة بحرى، وتم رفع الباعة الجائلين حول الميدان.

من جهه أخرى، قامت إدارة الرصد البيئى بحى ثان المنتزه تحت إشراف كل من اللواء عادل سلامة ومعاونه للنظافة والتجميل ناصر زوين برفع تراكمات القمامة والمخلفات من نطاق سيدى بشر بحرى باستخدام ثلاث عربات وعلى مدار أربع نقلات لرفع 36.700طن.

وعن قطاع المندرة قبلى فتم استخدام سبع عربات لعمل 18 نقلة لرفع 109.160طن، وذلك بمعاونة مقاولى الحى.

أما فيما يخص معدات الحى فتم استخدام أربع عجلات على حوالى 12 نقلة لرفع 57.140طن مخلفات من أماكن مختلفة بنطاق الحى.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365