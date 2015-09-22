بالصور.. حى المنتزه بالإسكندرية يشن حملة إزالة ويرفع 36 طن قمامة

شن حى المنتزه ثان تحت إشراف اللواء عادل سلامة، حملة مكبرة بمصاحبة شرطة المرافق، جلال معوض معاون رئيس الحى للإزالات.

وتم إزالة 4 أكشاك بطريق مصطفى كامل عند نقطة الملاحة، و4 تعريشات، وإزالة كافة الشوادر بالطريق. ثم تم التوجه بالحملة إلى شارع ملك حفنى بحرى. وتم رفع كافة الإشغالات بالمقاهى والتحفظ على عدد 130كرسيا وإشغالات متنوعة، وتم التوجه إلى ميدان المندرة بحرى، وتم رفع الباعة الجائلين حول الميدان.

من جهه أخرى، قامت إدارة الرصد البيئى بحى ثان المنتزه تحت إشراف كل من اللواء عادل سلامة ومعاونه للنظافة والتجميل ناصر زوين برفع تراكمات القمامة والمخلفات من نطاق سيدى بشر بحرى باستخدام ثلاث عربات وعلى مدار أربع نقلات لرفع 36.700طن.

وعن قطاع المندرة قبلى فتم استخدام سبع عربات لعمل 18 نقلة لرفع 109.160طن، وذلك بمعاونة مقاولى الحى.

أما فيما يخص معدات الحى فتم استخدام أربع عجلات على حوالى 12 نقلة لرفع 57.140طن مخلفات من أماكن مختلفة بنطاق الحى.



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