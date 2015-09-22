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نقل تلاميذ الصباح الابتدائية الجديدة إلى مدرسة أحمد زكى بالسويس

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نقل تلاميذ الصباح الابتدائية الجديدة إلى مدرسة أحمد زكى بالسويس نقل تلاميذ الصباح الابتدائية الجديدة إلى مدرسة أحمد زكى بالسويس
أعلنت إدارة شمال السويس التعليمية صباح اليوم، نقل مدرسة الصباح الابتدائية الجديدة ( الشهيد محمد بخيت ) والتى جاءت ضمن قائمة مدارس الإخلاء الكامل لخطورة ابنيتها إلى مدرسة أحمد زكى للتعليم الأساسى فى الفترة الصباحية.

وكانت الإدارة قد أعلنت فى وقت سابق عن قائمة المدارس البديلة لمدارس الإخلاء الكامل وعددها 9 مدارس تابعة لها وكانت مدرسة جابر بن حيان الابتدائية هى المدرسة البديلة للصباح الابتدائية الجديدة إلا أن أعمال الصيانة الممتدة بها لن تسمح بوجود مدرسة أخرى فى فترة مسائية.

وناشدت إدارة شمال التعليمية أولياء أمور مدرسة الصباح الابتدائية الجديدة التوجه بأبنائهم صباح اليوم الأول للدراسة المقرر فى الاثنين 28 / 9 إلى مدرسة أحمد زكى للتعليم الأساسى للدراسة بها لفترة أقصاها نهاية الفصل الدراسى الأول من العام المقبل مطمئنة كل أولياء الأمور استعداد مدرسة أحمد زكى لاستقبال كل تلاميذ الصباح الابتدائية الجديدة والعاملين بها حتى يتم الانتهاء من أعمال الصيانة الرئيسية بها.

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