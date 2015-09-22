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محافظ الفيوم يفتتح أقساماً جديدة بالمستشفى العام

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افتتح المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم صباح اليوم عدداً من الأقسام والتوسعات الجديدة بمستشفى الفيوم العام، بحضور اللواء محمد حمودة سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد عبد المحسن وكيل وزارة الصحة.

اليوم السابع -9 -2015

قام المحافظ بافتتاح وحدة مناظير الكبد وأمراض الجهاز الهضمى الجديدة، والتى تضم ثلاثة أجهزة بقيمة 900 ألف جنيه، جهودا ذاتية مساهمة من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى، كما افتتح توسعات حضانات الأطفال المبتسرين والتى تم زيادة عددها من 21 إلى 33 حضانة، وافتتح وحدة الرعاية المركزة "ما بعد الجراحة رجال" والتى تضم 8 أسرة، وتوسعات وحدة الرعاية المركزة للأطفال لتضم 8 أسّرة بدلاً من 4أسرة.

اليوم السابع -9 -2015

وأشار محافظ الفيوم أن التوسعات الجديدة التى تم افتتاحها بأقسام مستشفى الفيوم العام تأتى فى إطار خطة المحافظة للنهوض بقطاع الصحة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن المحافظة تسعى بخطوات جادة لإعادة الحياة للمنشآت الصحية المتوقفة عن العمل مثل مستشفى يوسف الصديق المركزى ومركز أورام الفيوم، حيث تجرى اتصالات مكثفة مع وزارتى الصحة والتعاون الدولى لتدبير المبالغ المالية اللازمة للتشغيل ودخولهما حيز الخدمة كما يجرى تنفيذ مشروعات جديدة تسهم فى تخفيف المعاناة عن كاهل المرضى.

اليوم السابع -9 -2015

وأضاف المحافظ أنه سيتم إنشاء مستشفى الفيوم الجديد على مساحة 10 أفدنة بتكلفة 140 مليون جنيه على أحدث التصميمات الهندسية والإنسانية، مشيراً أن المبنى الجديد يضم جميع التخصات الطبية وسيتم تجهيزه بأحدث الأجهزة حتى ينافس المستشفيات العملاقة، ويجرى الآن إعداد الدراسات والتصميمات الهندسية اللازمة للموقع الجديد والذى سيتم وضع حجر أساسه قريباً بحضور وزير الصحة.

اليوم السابع -9 -2015

وأصدر محافظ الفيوم توجيهاته لوكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعاداد وإعلان حالة الطوارئ بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية وتنظيم نوبتجيات على مدار اليوم لاستقبال الحالات الطارئة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والعطلات الرسمية .

مشدداً على ضرورة التزام الجميع بمواعيد العمل وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

اليوم السابع -9 -2015

كما شدد المحافظ على ضرورة التعاون بين مختلف المعنيين بقطاع الصحة للارتقاء بهذا القطاع الهام لتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة للمواطنين، مؤكداً أنه سيتم التصدى بكل حزم لمختلف صور إهدار المال العام وقطع أيدى الفاسدين.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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