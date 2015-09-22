أوباما يشكر السلطان قابوس لجهوده فى الإفراج عن محتجزين أمريكيين باليمن

تلقى السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأمريكى باراك أوباما، عبّر خلاله عن شكره وامتنانه على مساعى السلطنة لمساعدة الحكومة الأمريكية فى الإفراج عن المواطنيين الأمريكيين اللذين كانا محتجزين فى اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية (أونا) أن الرئيس الأمريكى أكد على دعم الحلول السياسية لمعالجة الأزمة اليمنية، والاستجابة السريعة للمتطلبات الإنسانية الملّحة فى اليمن.

كما أعرب الرئيس الأمريكى عن شكره للسلطان قابوس على مساعدات السلطنة المستمرة لدعم الجهود الدولية للتعامل مع الأوضاع فى اليمن.

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