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غداً.. استبدال كسوة الكعبة وبدء توجه حجاج بيت الله الحرام إلى عرفات

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غداً.. استبدال كسوة الكعبة وبدء توجه حجاج بيت الله الحرام إلى عرفات غداً.. استبدال كسوة الكعبة وبدء توجه حجاج بيت الله الحرام إلى عرفات


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يتوجه غدًا حجاج بيت الله الحرام، إلى مشعر عرفات للوقوف بصعيده الطاهر وأداء الركن الأعظم للحج، وسط استعدادات من قبل السلطات لاستقبال أكثر من مليونى حاج، ويقصد الحجاج منذ طلوع شمس اليوم التاسع من ذى الحجة جبل عرفات، يقفون على صعيده، ويؤدون فيه صلاتى الظهر والعصر جمعاً وقصراً، ثم يشرعون فى الدعاء والتلبية والابتهال إلى الله، حتى تغرب الشمس، وبعدها يتوجهون إلى مزدلفة للمبيت بها.

وأعدت السلطات السعودية خطة مرورية متكاملة لتصعيد الحجاج إلى عرفات، تبدأ من الثانية فجراً من يوم عرفة وتستمر حتى الثالثة ظهراً.

وتجرى يوم غد الأربعاء عقب صلاة الفجر مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة التى سلمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التى صنعت فى عهده، يوم الثلاثاء الماضى إلى كبير سدنة البيت الحرام الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبى، تمهيداً لإحلالها مكان الكسوة القديمة، فى صباح اليوم التاسع من ذى الحجة.

ويشرف على إلباس الكعبة ثوبها الجديد، فريق متخصص من منسوبى الرئاسة العامة لشئون الحرمين، ومصنع كسوة الكعبة.

وتقدر تكلفة صناعة الكسوة الجديدة المنسوجة من الحرير والذهب الخالص، بأكثر من 22 مليون ريال سعودى، إذ تستهلك 700 كيلو جرام من الحرير الخام، و120 كيلو جراماً من أسلاك الفضة والذهب، وهى مبطّنة من الداخل بقماش من القطن الأبيض المتين.

ويجرى استبدال كسوة الكعبة القديمة، باستخدام سلم كهربائى، يثبت على قطع الكسوة القديمة، من واجهاتها الأربع، ثم تثبت القطع فى 47 عروة معدنية موجودة فى كل جانب، ومثبتة فى سطح الكعبة، ليتم بعد ذلك فك حبال الكسوة القديمة، ووضع الجديدة مكانها، فى عملية تمتد من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر.

وتعود الكسوة القديمة إلى مستودع المصنع للاحتفاظ بها، كما أن المصنع دأب على تقديم قطع منها، كهدايا للشخصيات الإسلامية.

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