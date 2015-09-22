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الجامعة العربية تدعو الليبيين للإسراع فى تشكيل حكومة الوفاق الوطنى

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الجامعة العربية تدعو الليبيين للإسراع فى تشكيل حكومة الوفاق الوطنى الجامعة العربية تدعو الليبيين للإسراع فى تشكيل حكومة الوفاق الوطنى
دعا السفير أحمد بن حلى، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، كافة الأطراف والقوى السياسية الليبية إلى اغتنام الاتفاق الذى تم الإعلان عنه أمس فى مدينة الصخيرات المغربية من قبل مبعوث الأمم المتحدة من أجل تشكيل حكومة الوفاق الوطنى الليبية.

وقال السفير بن حلى فى تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء، ردًا على سؤال بشأن ما أعلن عنه برناردينيو ليون، المبعوث الأممى إلى ليبيا، بالتوصل إلى اتفاق شبه نهائى فيما يتعلق بالتسوية فى ليبيا، والذى أعطى مهلة حتى العشرين من شهر أكتوبر المقبل لتشكيل حكومة وفاق وطنى، إن الجامعة العربية تتابع هذا التحرك والمبادرات والجهود التى يقوم بها مبعوث للأمم المتحدة "برناردينيو" وأيضًا من خلال وفد على مستوى الأمين العام المساعد حاضر فى هذه الاجتماعات يحاول دفع هذه الجهود.

وأضاف: ما يهمنا أن يأخذ الإخوة والأشقاء فى ليبيا هذه المبادرة بكل جدية وأن يتفاعلوا معها وأن يسرعوا إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والتى اعتبرها الخطوة الأولى لبناء بقية المؤسسات.

وأكد أن جامعة الدول العربية تدعو إلى أن لا يكون هناك أى تلكؤ أو تأخر لتفعيل ذلك الاتفاق، لأن الوقت ليس فى صالح أى أحد وبالذات فى ليبيا، منبهًا من أن هناك أطرافًا أخرى ـ لم يسمها ـ ربما إذا استمرت هذه الحالة وتلك الوضعية أن تستغل ذلك بما يؤدى إلى انعكاسات وتداعيات وتعقيدات فى المشهد الليبى.

وتابع: ندعو بشكل ملح الليبيين أن يتفاعلوا ويتجاوبوا مع الجهود التى تقوم بها الأمم المتحدة والمدعومة أيضًا من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى ومنظمة التعاون الإسلامى كمنظمات إقليمية ومن الدول العربية وبالذات دول الجوار لليبيا التى تساهم وتساعد الأشقاء للوصول إلى توافق حول بناء مؤسسات ونظام ليبى يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية ويحافظ على الأمن والاستقرار فى هذه المنطقة وحتى لا يعطى فرصة لأطراف أخرى للعبث بالأمن والسلامة والسيادة الليبية تحت أى ذرائع، كاللاجئين أو أى ذرائع أخرى.

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مصر 365