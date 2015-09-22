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مصرع وإصابة 13 شخصا فى تفجير سيارة فى حى الزهراء بحمص

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مصرع وإصابة 13 شخصا فى تفجير سيارة فى حى الزهراء بحمص مصرع وإصابة 13 شخصا فى تفجير سيارة فى حى الزهراء بحمص
لقى شخص مصرعه، وأصيب 12 آخرون بجروح اليوم الثلاثاء، جراء تفجير سيارة مفخخة فى حى الزهراء بمدينة حمص السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر فى قيادة الشرطة أن إرهابيين فجروا سيارة مفخخة عند تقاطع الإشارة فى شارع الستين بحى الزهراء، ما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات.

على الصعيد ذاته أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن 38 على الأقل من عناصر تنظيم "داعش " الإرهابى، لقوا مصرعهم، جراء غارات جوية شنها سلاح الجو السورى على 3 مدن يسيطر عليها "التنظيم" وسط البلاد.

وقال مدير المرصد السورى رامى عبدالرحمن الذى يتخذ من لندن مقرا، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي"، اليوم الثلاثاء، أن الغارات استهدفت مدينة تدمر وبلدتين أخريين فى محافظة حمص.

فيما ذكرت بيانات عسكرية سورية، أن الطيران الحكومى استهدف مواقع لتنظيم "داعش " فى محافظة الرقة شمال وسط سوريا، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من إرهابيى التنظيم، فى وقت قالت مصادر المعارضة أن تلك الغارات أوقعت 20 قتيلا من المدنيين.

وأشار البيان إلى أن الطيران الحكومى استهدف أيضا مواقع لتنظيم "داعش" فى منطقتى "الشدادى ومركدة "جنوب الحسكة.

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