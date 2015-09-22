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بالصور.. أسواق دمشق.. الحرب لم تمر من هنا.. وصور الأسد تتصدر الدكاكين

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بعيدًا عن ويلات الحرب الدائرة بين قوات النظام السورى، وتنظيم داعش والمعارضة السورية، والتى تتركز فى ضواحى الشمال ومدينة حلب، شهدت أسواق العاصمة دمشق حالة من الرواج، استعدادًا لعيد الأضحى.

وشهدت أسواق الفاكهة والخضراوات فى دمشق إقبالا من المواطنين، فيما زين أحد التجار محله بصور للرئيس السورى بشار الأسد، وسط هدوء وغياب تام للاشتباكات المعهودة التى شهدتها سوريا، منذ أكثر من ثلاث سنوات، فى أعقاب ثورات الربيع العربى.

صناديق العنب داخل سوق وسط دمشق -اليوم السابع -9 -2015
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صناديق العنب داخل سوق وسط دمشق

أحد التجار السوريين داخل السوق -اليوم السابع -9 -2015
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أحد التجار السوريين داخل السوق

التجار يضعون صورة الرئيس السورى بشار الأسد -اليوم السابع -9 -2015
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التجار يضعون صورة الرئيس السورى بشار الأسد

جانب من الاستعدادات قبل عيد الأضحى -اليوم السابع -9 -2015
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جانب من الاستعدادات قبل عيد الأضحى

الأطفال داخل السوق -اليوم السابع -9 -2015
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الأطفال داخل السوق

نقل أجولة البطاطس داخل سوق دمشق -اليوم السابع -9 -2015
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نقل أجولة البطاطس داخل سوق دمشق

عمليات النقل داخل السوق السورى -اليوم السابع -9 -2015
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عمليات النقل داخل السوق السورى

استعدادات التجار داخل السوق قبل العيد -اليوم السابع -9 -2015
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استعدادات التجار داخل السوق قبل العيد

نقل الخضراوات -اليوم السابع -9 -2015
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نقل الخضراوات

صناديق العنب -اليوم السابع -9 -2015
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صناديق العنب

البرتقال -اليوم السابع -9 -2015
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البرتقال

من داخل سوق دمشق -اليوم السابع -9 -2015
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من داخل سوق دمشق

صناديق الطماطم -اليوم السابع -9 -2015
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صناديق الطماطم


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