بالصور.. أسواق دمشق.. الحرب لم تمر من هنا.. وصور الأسد تتصدر الدكاكين

بعيدًا عن ويلات الحرب الدائرة بين قوات النظام السورى، وتنظيم داعش والمعارضة السورية، والتى تتركز فى ضواحى الشمال ومدينة حلب، شهدت أسواق العاصمة دمشق حالة من الرواج، استعدادًا لعيد الأضحى.

وشهدت أسواق الفاكهة والخضراوات فى دمشق إقبالا من المواطنين، فيما زين أحد التجار محله بصور للرئيس السورى بشار الأسد، وسط هدوء وغياب تام للاشتباكات المعهودة التى شهدتها سوريا، منذ أكثر من ثلاث سنوات، فى أعقاب ثورات الربيع العربى.



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صناديق العنب داخل سوق وسط دمشق



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أحد التجار السوريين داخل السوق



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التجار يضعون صورة الرئيس السورى بشار الأسد



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جانب من الاستعدادات قبل عيد الأضحى



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الأطفال داخل السوق



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نقل أجولة البطاطس داخل سوق دمشق



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عمليات النقل داخل السوق السورى



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استعدادات التجار داخل السوق قبل العيد



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نقل الخضراوات



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صناديق العنب



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البرتقال



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من داخل سوق دمشق



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صناديق الطماطم