ضبط ثلاثة مطلوبين على ذمة قضايا فى بنى سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن والعميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية، من ضبط ثلاثة مطلوبين على ذمة قضايا فى دائرة المحافظة.إعلان - Ads إعلان - Ads
تمكنت الأجهزة من ضبط تامر حمد الله أحمد الشكرى عامل مقيم بندر ناصر والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2015/3996 إدارى مركز ناصر (اتجار مخدرات)، ورمضان متولى حسين جودة عامل.. مقيم دشطوط مركز سمسطا والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2014/9307 جنح مركز إهناسيا (مواد تموينية).
كما تم ضبط عبد القادر أبو هشيمة عبد القادر فلاح مقيم عزبة كوم الرمل الجمهود مركز الفشن والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2014/3763 إدارى مركز سمسطا (مشاجرة ).