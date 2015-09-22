القبض على أم ونجلها وطليقها يقودون شبكة للدعارة بالإسكندرية

نجحت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف التلوانى فى ضبط شبكة للدعارة تقودها سيدة وطليقها ونجلها.

وردت معلومات للرائد عمرو نعيم الضابط بقسم مكافحة جرائم الآداب العامة، تفيد بقيام نعمة ح خ ع بإدارة شقة كائنة- منطقة المراغى دائرة قسم شرطة أول المنتزه لأعمال الدعارة باستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام مقابل أجر مادى، بمعاونة كل من طليقها أحمد ح ع ونجلها حسن ع ا س.

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط القسم برئاسة المقدم عادل سلام وكيل المباحث من ضبط كل من نعمة ح خ ع 44 سنة، بدون عمل مقيمة دائرة القسم محكوم عليها فى القضيتين جنح محرم بك " تبديد غيابياً بالحبس لمدة 3 شهور و جنح المنتزه " دعارة " غيابياً بالحبس لمدة سنة، و أحمد ح ع ح وينتحل اسم محمد ح ع ح " طليق الأولى " 39 سنة عاطل مقيم دائرة قسم سيدى جابر محكوم عليه فى القضية جنح محرم بك "شروع فى سرقه " غيابياً بالحبس لمدة شهر، وحسن ع ا ا على وينتحل اسم حسن خميس 22 سنة عاطل مقيم دائرة قسم شرطة سيدى جابر محكوم عليه فى القضية جنح المنشية "سلاح " حضورياً بالحبس لمدة شهر و القضية جنح الرمل " تبديد " غيابياً بالحبس لمدة شهر.

كما تم ضبط سميرة ا ح ا وتنتحل اسم سميرة س ع ع 21 سنة بدون عمل مقيمة دائرة قسم باب شرقى محكوم عليها فى القضية جنح المنشية "تحريض على الفسق "غيابياً " بالحبس لمدة أسبوع، وشيماء س ض ح 21 سنة وتنتحل اسم شيماء عطا الله " زوجه الثالث " بدون عمل مقيمة دائرة قسم شرطة الجمرك، ورحاب م ا ز 36 سنة بدون عمل " لها معلومات جنائية مسجلة "مقيمة دائرة قسم أول المنتزه، وإبراهيم ص ع ج سن 43 حاصل على دبلوم صنايع مقيم الحوامدية – محافظة الجيزة، وضبط بالشقة مبلغ 185 جنيهاً -عدد 7 هواتف محمولة – 9 لفافات لمخدر الهيروين – قرص مخدر عدد 3 سلاح أبيض.

تحرر المحضر جنايات قسم شرطة أول المنتزه وجارى العرض على النيابة.