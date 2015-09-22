القبض على أم ونجلها وطليقها يقودون شبكة للدعارة بالإسكندرية

وردت معلومات للرائد عمرو نعيم الضابط بقسم مكافحة جرائم الآداب العامة، تفيد بقيام نعمة ح خ ع بإدارة شقة كائنة- منطقة المراغى دائرة قسم شرطة أول المنتزه لأعمال الدعارة باستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام مقابل أجر مادى، بمعاونة كل من طليقها أحمد ح ع ونجلها حسن ع ا س.
عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط القسم برئاسة المقدم عادل سلام وكيل المباحث من ضبط كل من نعمة ح خ ع 44 سنة، بدون عمل مقيمة دائرة القسم محكوم عليها فى القضيتين جنح محرم بك " تبديد غيابياً بالحبس لمدة 3 شهور و جنح المنتزه " دعارة " غيابياً بالحبس لمدة سنة، و أحمد ح ع ح وينتحل اسم محمد ح ع ح " طليق الأولى " 39 سنة عاطل مقيم دائرة قسم سيدى جابر محكوم عليه فى القضية جنح محرم بك "شروع فى سرقه " غيابياً بالحبس لمدة شهر، وحسن ع ا ا على وينتحل اسم حسن خميس 22 سنة عاطل مقيم دائرة قسم شرطة سيدى جابر محكوم عليه فى القضية جنح المنشية "سلاح " حضورياً بالحبس لمدة شهر و القضية جنح الرمل " تبديد " غيابياً بالحبس لمدة شهر.
كما تم ضبط سميرة ا ح ا وتنتحل اسم سميرة س ع ع 21 سنة بدون عمل مقيمة دائرة قسم باب شرقى محكوم عليها فى القضية جنح المنشية "تحريض على الفسق "غيابياً " بالحبس لمدة أسبوع، وشيماء س ض ح 21 سنة وتنتحل اسم شيماء عطا الله " زوجه الثالث " بدون عمل مقيمة دائرة قسم شرطة الجمرك، ورحاب م ا ز 36 سنة بدون عمل " لها معلومات جنائية مسجلة "مقيمة دائرة قسم أول المنتزه، وإبراهيم ص ع ج سن 43 حاصل على دبلوم صنايع مقيم الحوامدية – محافظة الجيزة، وضبط بالشقة مبلغ 185 جنيهاً -عدد 7 هواتف محمولة – 9 لفافات لمخدر الهيروين – قرص مخدر عدد 3 سلاح أبيض.
تحرر المحضر جنايات قسم شرطة أول المنتزه وجارى العرض على النيابة.