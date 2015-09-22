تأجيل محاكمة 34 إخوانيا متهمين بقطع الطرق فى المنيا لشهر نوفمبر المقبل

قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار جمال فزاع، وأمانة سر أحمد سيد، وعلى حسن، تأجيل محاكمة 34 من عناصر الإخوان، وذلك لاتهامهم بقطع الطرق، وتعطيل وسائل النقل، والتظاهر بمركز مغاغة شمال المحافظة، لجلسة الدور الثالث من شهر نوفمبر المقبل.

ففى القضية الأولى والمتهم فيها 28 من عناصر الإخوان بينهم القيادى بجماعة الإخوان محمد حسين عبد الحفيظ بمركز مغاغة، والتى قررت المحكمة تأجيلها إلى اليوم الرابع من دور نوفمبر لسماع شهود الإثبات فى الواقعة.

بينما أجلت ذات المحكمة نظر محاكمة 6 متهمين آخرين غيابيًا، بذات المركز فى أحداث تظاهر، والخروج فى مسيرات، إلى اليوم الثالث من دور نوفمبر لسماع شهود الإثبات.