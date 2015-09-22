أرقام في الجول – باسم مرسي .. فاعلية قتلت الأهلي

قاتل؟ ربما هذا الوصف المناسب لباسم مرسي مهاجم الزمالك الذي سجل هدفي التتويج بكأس مصر على حساب الأهلي. والأمر هنا ممتد لفاعلية النجم الدولي في المباراة.

باسم لعب 75 دقيقة مع الزمالك في مباراة التتويج. وكان كافيا جدا له لتسجيل هدفين في مرمى شريف إكرامي.

أرقام باسم في المباراة والتي يقدمها FilGoal.com بالتعاون مع موقع KoraStats للإحصاءات، تكشف عن فاعلية رائعة لمهاجم الزمالك.

شاهد تحركات باسم في المباراة:

سدد باسم الكرة 3 مرات. والتسديدات الثلاث كانوا بين القائمين والعارضة.

سجل هدفين، وتصدى إكرامي بصعوبة لتسديدة الهاتريك.

استلم باسم الكرة 21 مرة، وخسرها 7 مرات فقط تحت ضغط دفاع الأهلي. هذا يوضح القدرات البدنية الرائعة لمهاجم منتخب مصر.

وصلت الكرة إلى باسم مرتين داخل منطقة الجزاء، سجل منهما هدفين. وكرة واحدة على على حدود المنطقة كانت في طريقها لتكون الهدف الثالث.

وأكثر منطقة استلم فيها الكرة كانت بعد دائرة منتصف الملعب، حيث وصلته الكرة 5 مرات وهذا يكشف أنه كان أيضا محطة لعب للزمالك.

شاهد أين استلم باسم الكرة:

فمرر الكرة 14 مرة، خرج منهم 5 تمريرات صحيحة.

وحصل على 4 أخطاء على لاعبي الأهلي.

ليس هذا فقط، استرجع باسم الكرة 3 مرات من بين أقدام لاعبي الأهلي.