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عودة إيفونا وعبد الظاهر لقائمة الأهلي أمام أورلاندو.. واستمرار غياب غالي وسليمان

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عودة إيفونا وعبد الظاهر لقائمة الأهلي أمام أورلاندو.. واستمرار غياب غالي وسليمان عودة إيفونا وعبد الظاهر لقائمة الأهلي أمام أورلاندو.. واستمرار غياب غالي وسليمان

عاد الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الأهلي لقائمة الفريق الأحمر التي تستعد لمواجهة أورلاندو بايرتس، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية يوم السبت.

ويسافر الأهلي مساء اليوم الثلاثاء إلى جنوب إفريقيا، من أجل الاستعداد لأورلاندو.

وغاب إيفونا عن الأهلي أمام بتروجيت والزمالك، في كأس . بسبب الإصابة.

وانضم إيفونا للقائمة، التي يستمر غياب حسام غالي ووليد سليمان عنها بسبب الإصابة.

وعاد أيضا أحمد عبد الظاهر للقائمة، بعدما تغيب عن الخسارة من الزمالك في نهائي الكأس.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – مسعد عوض

خط الدفاع: أحمد فتحي – سعد الدين سمير – محمد نجيب – حسين السيد – صبري رحيل – محمد هاني – شريف حازم

خط الوسط: حسام عاشور – صالح جمعة – مؤمن زكريا – عبد الله السعيد – رمضان صبحي

خط الهجوم: عماد متعب – عمرو جمال – جون أنطوي – إيفونا – أحمد عبد الظاهر

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