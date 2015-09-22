أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فتحي مبروك: لم أكن أعرف أن غياب غالي مؤثر على الأهلي لهذه الدرجة

Google+ Print
فتحي مبروك: لم أكن أعرف أن غياب غالي مؤثر على الأهلي لهذه الدرجة فتحي مبروك: لم أكن أعرف أن غياب غالي مؤثر على الأهلي لهذه الدرجة

أرجع فتحي مبروك المدير الفني للأهلي خسارة فريقه مباراة نهائي كأس أمام الزمالك، إلى 3 أسباب أهمها غياب حسام غالي عن القمة.

وتوج الزمالك بكأس مصر عقب الفوز على الأهلي 2-0 بهدفي باسم مرسي.

وقال مبروك لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء: "الأهلي دخل المباراة قويا من ناحية الاستعداد والمرشح الأبرز للتتويج على الورق. ولكن ما حدث في الملعب دفعنا للخسارة".

وتابع "لنقسم أداء الفريق بناء على الـ3 خطوط للفريق. دفاعيا، وقعنا في العديد من الأخطاء التي صنعت خطورة الزمالك ومنحته هدفين في الشوط الأول".

وأكمل "وبالنسبة لوسط الملعب، فلم أكن أعرف أن غياب حسام غالي سيكون مؤثرا إلى هذه الدرجة. فالميزة في مباريات القمة السابقة أن الأهلي يسيطر تماما على وسط الملعب، ولكن غياب غالي أضاع علينا هذه الأفضلية".

وواصل حديثه "في الجانب الهجومي، دفعنا بكل الأوراق المتاحة لدينا بعد مشاركة محمد حمدي زكي وعماد متعب وجون أنطوي كبدلاء، ولكن صادفنا عدم توفيق غير طبيعي".

وأتم "أهدرنا العديد من الفرص، وغاب التوفيق عنا على مدار 90 دقيقة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا