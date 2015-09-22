فتحي مبروك: لم أكن أعرف أن غياب غالي مؤثر على الأهلي لهذه الدرجة

أرجع فتحي مبروك المدير الفني للأهلي خسارة فريقه مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك، إلى 3 أسباب أهمها غياب حسام غالي عن القمة.

وتوج الزمالك بكأس مصر عقب الفوز على الأهلي 2-0 بهدفي باسم مرسي.

وقال مبروك لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء: "الأهلي دخل المباراة قويا من ناحية الاستعداد والمرشح الأبرز للتتويج على الورق. ولكن ما حدث في الملعب دفعنا للخسارة".

وتابع "لنقسم أداء الفريق بناء على الـ3 خطوط للفريق. دفاعيا، وقعنا في العديد من الأخطاء التي صنعت خطورة الزمالك ومنحته هدفين في الشوط الأول".

وأكمل "وبالنسبة لوسط الملعب، فلم أكن أعرف أن غياب حسام غالي سيكون مؤثرا إلى هذه الدرجة. فالميزة في مباريات القمة السابقة أن الأهلي يسيطر تماما على وسط الملعب، ولكن غياب غالي أضاع علينا هذه الأفضلية".

وواصل حديثه "في الجانب الهجومي، دفعنا بكل الأوراق المتاحة لدينا بعد مشاركة محمد حمدي زكي وعماد متعب وجون أنطوي كبدلاء، ولكن صادفنا عدم توفيق غير طبيعي".

وأتم "أهدرنا العديد من الفرص، وغاب التوفيق عنا على مدار 90 دقيقة".