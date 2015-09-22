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وفد لشباب المصريين بالخارج يزور الأقصر لبحث سبل المساهمة في تنمية القري الفقيرة

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وفد لشباب المصريين بالخارج يزور الأقصر لبحث سبل المساهمة في تنمية القري الفقيرة وفد لشباب المصريين بالخارج يزور الأقصر لبحث سبل المساهمة في تنمية القري الفقيرة

رافق محمد بدر محافظ الأقصر وفد شباب المصريين بالخارج الذين يزورون الأقصر في الفترة الحالية لبحث كيفية دعم القري الفقيرة وتنميتها بمحافظة الأقصر.

وقام المحافظ يرافقه كلا من كورين ملاك شنودة مسئولة لجنة الشباب بالمصريين بالخارج وإسلام احمد زكي من شباب المصريين بالخارج ومصطفي حرز الله ممثل مجموعة الأقصر بزيارة عدد من القري والمناطق بمدينتي اسنا وارمنت منها عزبة حاجر كومير وعزبة علي بدر ونجع ابو دغار وعزبة الفار وعزبة حامد ونجع العقبية بالرزيقات قبلي.

قال أعضاء الوفد إن زيارتهم تاتي في اطار محاولاتهم لتطوير القري من خلال سعيهم لمخاطبة الأفراد ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم للقري المهمشة بما لديهم من إمكانيات مؤكدين انهم تفقدوا علي الطبيعة عدد من المنازل والمساكن داخل العزب والنجوع والتي تحتاج الي خدمات ورعاية واهتمام واعادة بناء وقاموا بحصر احتياجات القري وسيعملون خلال الفترة المقبلة علي محاولة دعم هذه القري بما يستطيعون تقديمه لهم سواء عن طريق اعادة بناء هذه المنازل او ترميمها او توفير أثاثات وادوات منزلية لاهالي هذه القري المحرومة.

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