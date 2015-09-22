أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

القضاء الإداري يقضي بعودة مؤسسة تمرد لسباق الانتخابات بالدقهلية

Google+ Print
القضاء الإداري يقضي بعودة مؤسسة تمرد لسباق الانتخابات بالدقهلية القضاء الإداري يقضي بعودة مؤسسة تمرد لسباق الانتخابات بالدقهلية

22 سبتمبر 2015 | 3:39 مساءً

 قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة برئاسة المستشار سليمان محمد سليمان بقبول الطعن المقدم من مؤسسة تمرد “دعاء خليفة” والمرشحة على دائرة بندر المنصورة بعد استبعادها بسبب تأخر الحساب البنكى .

يذكر ان اللجنه العليا للانتخابات بالدقهلية كانت قد قامت برفض أوراق 86 مرشحا، بسبب عدم استكمال أوراق الترشح والآخر لإيجابية تعاطى المخدرات فى التحاليل الصادرة من مديرية الصحة بالدقهلية . ومن جانبهم تقدم عدد من المرشحين بأوراق تثبت تناولهم بعض الأدوية لمرورهم بعمليات جراحية، كما تقدم الباقى بالتماسات لتقديم أوراق الحسابات البنكية، نظرا لأن البنوك كانت فى إجازة أيام الجمعة والسبت، والتى كان قد تصادف آخر أيام تقديم الأوراق. من جانبه شهد محيط محكمة القضاء الإدارى تعزيزات أمنية مكثفة من قبل الأجهزة الأمنية، تزامنًا مع إصدار الأحكام فى الطعون فى مجلس الدولة، تحسبًا لحدوث أى أعمال شغب أو عنف من قبل مؤيدى المُرشحين.

2015-09-22

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا