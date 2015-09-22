القضاء الإداري يقضي بعودة مؤسسة تمرد لسباق الانتخابات بالدقهلية

يذكر ان اللجنه العليا للانتخابات بالدقهلية كانت قد قامت برفض أوراق 86 مرشحا، بسبب عدم استكمال أوراق الترشح والآخر لإيجابية تعاطى المخدرات فى التحاليل الصادرة من مديرية الصحة بالدقهلية . ومن جانبهم تقدم عدد من المرشحين بأوراق تثبت تناولهم بعض الأدوية لمرورهم بعمليات جراحية، كما تقدم الباقى بالتماسات لتقديم أوراق الحسابات البنكية، نظرا لأن البنوك كانت فى إجازة أيام الجمعة والسبت، والتى كان قد تصادف آخر أيام تقديم الأوراق. من جانبه شهد محيط محكمة القضاء الإدارى تعزيزات أمنية مكثفة من قبل الأجهزة الأمنية، تزامنًا مع إصدار الأحكام فى الطعون فى مجلس الدولة، تحسبًا لحدوث أى أعمال شغب أو عنف من قبل مؤيدى المُرشحين.