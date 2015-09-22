أمين شرطة بمرور الجيزة يضبط لصين أثناء سرقتهما المارة فى المريوطية

تمكن أمين شرطة من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة، من ضبط شخصين عقب قيامهما بسرقة متعلقات أحد قائدى السيارات بالإكراه، أعلى طريق المريوطية بالجيزة.

كان اللواء مجدى عبد العال، مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارًا بتمكن أمين شرطة يدعى حمدى عبد الحميد من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتمكنه من ضبط لصين بسيارة شرطة ونش مرور تابع للإدارة أثناء عمله بالطريق أعلى منطقة المريوطية بدائرة القسم، أثناء قيامه بمشاهدة المتهمين وهم يستقلون دراجة بخارية بالتوقف أمام السيارة رقم ( 6713 نقل البحيرة) وتهديد قائدها بسلاح أبيض والاستيلاء منه على بعض متعلقاته، وحال توجهه إليهم فروا هاربين حيث قام بملاحقتهم ومطاردتهم وتمكن من ضبطهم اثنين وتمكن الثالث من الهروب.

وبسؤال المجنى عليه (قائد السيارة النقل) "سليمان.ص.ع"، 37 سنة، مزارع ومقيم بالبحيرة، أقر بأنه أثناء توقفه بالطريق فوجئ بالمتهمين يعترضون طريقه وقاموا بتهديده بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم واستولوا منه على 2 هاتف محمول، حافظة نقوده.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، تم تحديده وجار العمل على ضبطه، وأضافا أن المسروقات والسلاح المستخدم بحوزته، وأنهم كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بالإكراه.

تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر، مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.