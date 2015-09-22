النيابة تستمع لأقوال حيدر بغدادى فى بلاغه ضد سما المصرى

استمع منذ قليل، عزيز الشافعى مدير نيابة منشأة ناصر، إلى أقوال البرلمانى السابق حيدر البغدادى والمرشح حاليا عن دائرة الجمالية، فى بلاغه ضد المرشحة لمجلس النواب القادم سامية أحمد عطية وشهرتها "سما المصرى"، لاتهامها بالتشهير العلنى به فى وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية .

كان محمد مصطفى دفاع المرشح حيدر البغدادى، تقدم منذ 3 أيام ببلاغ إلى نيابة منشاة ناصر، وحمل رقم 3970 لسنة 2015، يتهم فيه المرشحة سما المصرى بالتشهير بموكله فى وسائل التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى قيامهما بنشر فيديو صوت وصورة خاص بها داخل محكمة جنوب القاهرة، يحتوى على تهديد مباشر بقطع يد ولسان حيدر وأتباع، وذلك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.