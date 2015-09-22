أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تستمع لأقوال حيدر بغدادى فى بلاغه ضد سما المصرى

Google+ Print
النيابة تستمع لأقوال حيدر بغدادى فى بلاغه ضد سما المصرى النيابة تستمع لأقوال حيدر بغدادى فى بلاغه ضد سما المصرى
استمع منذ قليل، عزيز الشافعى مدير نيابة منشأة ناصر، إلى أقوال البرلمانى السابق حيدر البغدادى والمرشح حاليا عن دائرة الجمالية، فى بلاغه ضد المرشحة لمجلس النواب القادم سامية أحمد عطية وشهرتها "سما المصرى"، لاتهامها بالتشهير العلنى به فى وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية .

كان محمد مصطفى دفاع المرشح حيدر البغدادى، تقدم منذ 3 أيام ببلاغ إلى نيابة منشاة ناصر، وحمل رقم 3970 لسنة 2015، يتهم فيه المرشحة سما المصرى بالتشهير بموكله فى وسائل التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى قيامهما بنشر صوت وصورة خاص بها داخل محكمة جنوب القاهرة، يحتوى على تهديد مباشر بقطع يد ولسان حيدر وأتباع، وذلك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك»

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك»

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية

فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية