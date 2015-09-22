تأجيل محاكمة 28 من عناصر الإخوان إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل بالمنيا

قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار جمال فزاع، وأمانة سر أحمد سيد تأجيل محاكمة 28 من عناصر بمركز العدوة، بينهم برلمانى سابق عن حزب الحرية والعدالة إلى 3 نوفمبر المقبل، لسماع الشهود.

وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة الدفاع عن 7 متهمين فقط حضروا الجلسة والمتهمين باقتحام الإدارة الزراعية، وقطع الطريق، عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة بمركز العدوة، بينهم القيادى "محمد عبد العظيم" البرلمانى السابق عن حزب الحرية والعدالة عام 2012 بمركز العدوة.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات وشمل قرار الإحالة أن المتهمين اشتركوا فيما بينهم على التظاهر، وقطع الطريق واقتحام مبنى الإدارة الزراعية، وإثارة الشغب والعنف إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة فى أغسطس 2013.