ضبط "طبنجة" مع راكب مصرى قادم من روما

تمكنت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولى من ضبط راكب مصرى أثناء محاولته تهريب طبنجة ماركة "برونى" إيطالية الصنع، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب الطائرة الإيطالية القادمة من روما.

البداية عندما اشتبه حسن عبد اللطيف، رئيس قسم اللجنة، فى الراكب وعرض الأمر على ماجد موسى مدير إدارة الحركة الذى أيد الاشتباه فى الراكب، وكلف مأمورة الجمرك سارة مطر بتفتيش حقائب الراكب، حيث أسفرت عملية التفتيش عن وجود الطبنجة بين طيات ملابسه فى إحدى الحقائب.

وأمر عمر سعد مدير جمارك الركاب بمطار القاهرة بحجز وتحريز السلاح والعرض على إدارة شرطة المفرقعات بمطار القاهرة والتى أحالت الراكب للمباحث الجنائية والأمن الوطنى.