تأجيل محاكمة 34 من أنصار «مرسي» بالمنيا

أجلت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار جمال فزاع ،وأمانة سر أحمد سيد وعلى حسن، محاكمة 34 من أنصار مرسى على خلفية إتهامهم بقطع الطرق ، وتعطيل وسائل النقل والتظاهر بمركز مغاغة شمال المحافظة لشهر نوفمبرالمقبل.

وقال محمد زيادة المحامى عن المتهمين إن الجلسة حضرها 3 متهمين فقط فى قضيتين ، الأولى متهم فيها 28 من أنصار مرسى بينهم القيادى بجماعة الإخوان محمد حسين عبد الحفيظ بمركز مغاغة، وتأجلت إلى اليوم الرابع من دور نوفمبر لسماع شهود الإثبات فى الواقعة.

بينما أجلت ذات المحكمة نظر محاكمة6 متهمين أخرين غيابياً، بذات المركز فى أحداث تظاهر ، والخروج فى مسيرات ، إلى اليوم الثالث من دور نوفمبر لسماع شهود الإثبات

وأشار المصدر أن المحكمة إستمعت إلى مرافعة الدفاع عن بعض المتهمين ،وطلبت سماع شهود الإثبات من موظفى السكة الحديد والنقل والمواصلات ، وبعض ضباط الشرطة محررى الواقعتين .