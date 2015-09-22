بالصور.. مئات السوريين يصلون "كولونيا" الألمانية فى رحلة جديدة مع المجهول

فى رحلة جديدة مع المجهول، وفصل جديد من المعاناة، وصل مئات اللاجئين السوريين اليوم إلى مدينة كولونيا الألمانية بعدما نجحوا فى اجتياز البحر المتوسط، والحدود البرية لألمانيا.

ووصل اللاجئون مطار كولونيا بعدما عبر قطار قادم من مدينة يالزبورج النمساوية، فى رحلة شاقة، ظهرت قسوتها على ملامح النساء والأطفال السوريين.

جاء ذلك فى الوقت الذى يعقد فيه وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبى اجتماعاً طارئاً اليوم، لمناقشة تداعيات أزمة اللاجئين، والبحث عن حلول لها.



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المعاناة تظهر على وجوه الأطفال



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الأطفال يحملون متاعهم



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المستقبل المجهول



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المهاجرون يصلون مطار كولونيا بعد رحلة تعب ومشقة



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سعادة طفل بالوصول إلى حلمه



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علامات التعب والإرهاق على وجوه الأطفال



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المهاجرون يصلون كولونيا على متن قطار قادم من النمسا