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حركة فتح: غاضبون من التخاذل العربى بحق القضية الفلسطينية والأقصى

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أكد ياسر أبو سيدو، مسئول العلاقات الخارجية بحركة فتح بجمهورية العربية، أن لجنة إقليم حركة فتح فى مصر قامت بتنظيم تلك الوقفة للتعبير عن الغضب الشديد على المواقف المتخاذلة التى يتخذها العالم العربى بحق القضية الفلسطينية والتى لا يمكن تبريرها رغم إدراكنا للمشاكل التى يواجهها العالم العربى، ولكن لفلسطين والأقصى والقدس أهميتهم فى العالم العربى والإسلامى فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
>اليوم السابع -9 -2015

وقال فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن إسرائيل تستغل ذلك لتهويد الأراضى الفلسطينية وهى حريصة دائما أن تبعد الجانب العربى عن القضية، مستطردا: "للأسف الجانب العربى كأنه ينأى بنفسه عن قضية فلسطين وهذا أكبر شىء يخذل القضية الفلسطينية".

وتمنى أن يكون الموقف العربى أكثر قوة وصلابة خلف الأطفال التى أمر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بإطلاق الرصاص الحى عليهم، وأن يعدموا فى الشوارع وهى أكثر درجات الشوفونية العنصرية.
>اليوم السابع -9 -2015

جاء ذلك خلال تنظيم العشرات من لجنة إقليم حركة فتح الفلسطينية بالقاهرة ومؤسسة ياسر عرفات، وقفة احتجاجية ظهر اليوم الثلاثاء، أمام مقر جامعة الدول العربية، للتنديد بالممارسات العدوانية والانتهاكات الصهيونية التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى بحق القدس والمسجد الأقصى المبارك.

ورفع المشاركون فى الوقفة لافتات عدة منها، المسجد الأقصى لن يقسم، فى القدس تنتهك الحرمات والصمت عار، الأقصى قرامتكم والأقصى عرضكم.
>اليوم السابع -9 -2015

وأوضح أن المشاركين هم، مؤسسة ياسر عرفات، لجنة إقليم حركة فتح، اتحاد المرأة، اتحاد العمال، اتحاد الفنانين الفلسطينيين، وكل من له رغبة فى التواجد أمام مقر جامعة الدول العربية لرمزية المكان كونها تجمع العرب تحت قبتها.

وقال إن المنظمين للوقفة سيرفعون مذكرة للأمين العام لجامعة الدول العربية تحمل رسالة من الشعب الفلسطينى إلى الدول العرب تحتوى على المعنى سالف الذكر، على أن يوصلها الأمين العام للقادة العرب لكى يكون موقفهم أكثر صلابة.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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