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الدفاع المدنى السعودى: اتخذنا كافة الإجراءات لتصعيد الحجاج لمشعر منى

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الدفاع المدنى السعودى: اتخذنا كافة الإجراءات لتصعيد الحجاج لمشعر منى الدفاع المدنى السعودى: اتخذنا كافة الإجراءات لتصعيد الحجاج لمشعر منى
أكد الدفاع المدنى السعودى، أنه تم نشر 12 فرقة لتأمين تصعيد حجاج بيت الله إلى مشعر منى، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصعيد الحجاج.

وأوضح الدفاع المدنى السعودى، فى مؤتمر صحفى، أن هناك تنسيقا ميدانيا وطبيا مع كافة القطاعات الأخرى كالهلال الأحمر والدفاع المدنى، وتم تخصيص مناطق إيواء تصل سعتها إلى 10 آلاف شخص، مضيفاً "نتوقع وجود أمطار فى الطائف وضواحيها وربما تمتد لأماكن أداء المشاعر ومستعدون لأى أمر طارئ".

وأشار إلى أن هناك تنسيقا مع الأمن العام لضمان عدم استخدام المشاة للطرق التى تسلكها المركبات فى المشاعر المقدسة.


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