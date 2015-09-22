الدفاع المدنى السعودى يستحدث فريقا للإنقاذ الجبلى حفاظا على الحجاج

أعلن الدفاع المدنى السعودى اليوم الثلاثاء انه استحدث فريقاً جديداً ضمن تشكيلات القوات المشاركة فى تنفيذ خطة الدفاع المدنى لمواجهة الطوارئ بالحج لأعمال الإنقاذ الجبلى بهدف مباشرة حوادث احتجاز الحجاج فى المنطق الجبلية والقيام بأعمال الإنقاذ فى المشاعر المقدسة.

وأوضح مدير إدارة تدريب الدفاع المدنى بالحج العميد على الدعيج، فى بيان له اليوم الثلاثاء أن فريق الإنقاذ الجبلى الذى يشارك فى مهمة الحج هذا العام بهدف سرعة مباشرة الحوادث الناجمة عن تسلق بعض الحجاج للمناطق الجبلية المرتفعة فى مشاعر منى ومزدلفة وعرفات، مشيراً إلى أن الفريق يتم تدريبه على أعمال الإنقاذ فى المناطق الجبلية ومباشرة حوادث احتجاز بعض الحجاج فى مناطق وعرة، وتوفير مجمل احتياجات الفريق من تجهيزات فنية وآلية ومستلزمات السلامة الشخصية لأداء مهامه فى الحج على أكمل وجه .

من جانبه أكد قائد فريق تدريب الدفاع المدنى بالحج العقيد محمد عبدالله القرينى ، أن مبادرة إدارة التدريب بالدفاع المدنى لاستحداث فريق الإنقاذ الجبلى جاء على ضوء دراسات تحليلية للمخاطر الافتراضية فى الحج وإحصائيات الحوادث خلال مواسم الحج فى السنوات الماضية.

وأوضح أن الفريق أجرى العديد من التدريبات العملية لإنقاذ أشخاص محتجزين فى أعالى جبال المشاعر المقدسة، خاصة المناطق المحيطة بجبل الرحمة فى عرفة والتى تشهد زيادة فى أعداد الحجاج ومحاولات بعضهم تسلق أعالى الجبال.

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