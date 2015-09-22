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غادة والي : ارتفاع نسبة تعاطي الإناث للمخدرات بنسبة 3.7%

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غادة والي : ارتفاع نسبة تعاطي الإناث للمخدرات بنسبة 3.7% غادة والي : ارتفاع نسبة تعاطي الإناث للمخدرات بنسبة 3.7%

قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن الخط الساخن للصندوق “16023″ لعلاج الإدمان، استقبل 19 ألفًا و250 اتصالًا هاتفيًا خلال النصف الأول من عام 2015.

 وأضافت الدكتورة غادة، فى تصريحات صحفية لها اليوم الثلاثاء، أنه وفقًا للنتائج الخاصة بالخط الساخن، فإن نسب تعاطى المخدرات بين الذكور بلغت 98.1% فى النصف الأول من عام 2014، بينما انخفضت نسبة التعاطى لهم فى نفس الفترة من العام الحالى إلى 96.3%، فى حين ارتفعت نسبة تعاطى الإناث إلى 3.7%، لافتة إلى أن محافظة القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى من حيث المتصلين بالخط الساخن للصندوق لتلقى العلاج.

وأشارت الوزيرة إلى أن محافظة الجيزة سجلت 3 آلاف و408 اتصالات بنسبة 17.7%، ثم محافظة الإسكندرية بـ1829 بنسبة 9.5%، مؤكدة أهمية تواجد الرغبة فى العلاج من قبل المرضى، وأن الخط الساخن يعمل على مدار 24 ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع، وخلال العطلات الرسمية، ويهتم بالخدمات العلاجية التى تقدم للمترددين على الخط الساخن للعلاج بالمستشفيات الشريكة مع الخط.

أ ش أ

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