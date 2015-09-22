البورصة تربح 1.72 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

ارتفع أداء البورصة المصرية بنهاية تعاملاتها، اليوم الثلاثاء -آخر جلسات الأسبوع بسبب إجازة عيد الأضحى- وصعدت مؤشراتها للمنطقة الخضراء بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع، وارتفع رأس المال السوقي للبورصة 1.72 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر العام للبورصة «EGX30» بنسبة 0.84%، وأُغلِقَ بنهاية الجلسة عند مستوى 7346 نقطة، مقابل مستوى 7285 نقطة بداية الجلسة.

كما ارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق، من قيمة التداول بنسبة 0.50%، وصعد لمستوى 1219 نقطة.

وفي السياق ذاته، ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة 0.12%، وصعد لمستوى 392 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بمقدار 0.08%، وأُغلِقَ عند مستوى 846 نقطة.