255 محضر إزالة ورفع إشغالات بشرق أسيوط خلال 15 يوما

شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق مدينة أسيوط، حملات مكبرة للحد من ظاهرة إشغال الطريق والقضاء على المعوقات المرورية، تنفيذاً لتعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط وتشديده على جميع رؤساء المدن والمراكز للتواجد بشكل مستمر بالشارع وإزالة أى تعديات أو مخالفات ومتابعة المشروعات الخدمية بمختلف القطاعات كالرصف والنظافة والكهرباء.

وقال اللواء السيد سعيد سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، أن الحملات أسفرت خلال 15 يوماً عن رفع 150 حاجزا حديديا بشوارع الحى، وتنفيذ 18 قرار إزالة وتحرير 87 محضرا بمختلف القطاعات تنوعت بين 25 محضر إشغال و36 محضر تنظيم و26 محضر بيئى.

كما تم رفع 115 طنا من مخلفات المنازل والبناء، بالإضافة إلى إصدار 24 قرار غلق للمحال المخالفة، و47 محضرا لعدم تجديد رخص محلات وبروز وتندات وإعلانات، بالإضافة إلى إزالة الحواجز الموجودة بين الأرصفة ورفع 25 ثلاجة عرض من أمام المحلات التجارية وضبط 8 عربات كارو أثناء سيرها بشوارع الحى، مشيرا إلى رفع الإشغالات الممتدة على سور مدرستى القناطر ومدرسة الوليدية الإعدادية الثانوية بنات والمعروف باسم (سوق الوليدية) ويتم متابعة المنطقة على مدار اليوم لمنع عودة الباعة الجائلين مرة أخرى.

وأضاف محمد حلمى رئيس حى شرق مدينة أسيوط فى تصريحات له، انه تم تنفيذ 8 قرارات إخلاء إدارى لقاطنى العقارات الصادر بشأنها قرارات خطر داهم وتعهدهم بتحمل المسئولية كاملة فى حالة عدم التزامهم بتنفيذ القرارات، كما انه تم استخراج 7 رخص لمحال تجارية ودراسة 15 طلب لفتح محال جديدة واستخراج 9 تراخيص بناء ودراسة 108 طلبات لتوصيل المياه والكهرباء للمنازل، مؤكداً على استمرار منظومة النظافة وتوزيع المعدات والورديات وفقا لخطة يومية والتنبيه على أصحاب المحلات بالالتزام بوضع سلة قمامة أمام المحلات حفاظاً على نظافة الشوارع، لافتاً إلى أنه يتم رفع القمامة يومياً بعدد 19 قلاب و3 لوادر لحوالى 85 طن من مخلفات المنازل، بالإضافة إلى رفع مخلفات البناء وتقدر يوميا بحوالى 30 طنا تقريباً.