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اجتماع موسع للأجهزة التنفيذية بالقناطر الخيرية استعدادا لعيد الأضحى

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اجتماع موسع للأجهزة التنفيذية بالقناطر الخيرية استعدادا لعيد الأضحى اجتماع موسع للأجهزة التنفيذية بالقناطر الخيرية استعدادا لعيد الأضحى
اجتمع اليوم عبد الحكيم أحمد القاضى، رئيس مجلس مدينة القناطر، بقيادات الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة القناطر الخيرية، لمناقشة استعدادات كافة الإدارات التنفيذية لعيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس مجلس المدينة، فى تصريح له اليوم، إن أبواب القناطر الخيرية مفتوحة أمام كافة المواطنين والحدائق على استعداد تام وكامل، وتم الانتهاء من أعمال النظافة والصيانة بها كما تم الاتفاق مع مديرية الصحة بالمحافظة بالدفع بسيارات الإسعاف للتعامل فى حالة حدوث طوارئ.

وأضاف القاضى أنه تم تكثيف الحملات على محال الجزارة بالتنسيق بين الإدارة البيطرية والإدارة الصحية كما تم التنسيق بين إدارة الأوقاف وإدارة الشباب لتجهيز الساحات التى سيقام عليها صلاة العيد، حيث تم تجهيز 45 ساحة على مستوى المدينة والقرى التابعة لها بما يلزم لمواجهة أى إصابات أو أثناء فترة العيد.

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مصر 365

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