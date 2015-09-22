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محافظ السويس يؤكد سرعة الانتهاء من مشاكل توصيل الكهرباء الجديدة

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محافظ السويس يؤكد سرعة الانتهاء من مشاكل توصيل الكهرباء الجديدة محافظ السويس يؤكد سرعة الانتهاء من مشاكل توصيل الكهرباء الجديدة
أكد اللواء العربى السروى محافظ السويس، على رؤساء الأحياء سرعة الانتهاء من جميع الملفات المتعلقة الكهرباء والمتابعة المستمرة، بالتنسيق مع رئيس قطاع توزيع كهرباء القناة بالسويس.

وأشار بيان صادر من الديوان العام إلى أن المحافظ أكد على رؤساء الأحياء سرعة الانتهاء من توصيل التيار الكهربائى لمناطق مدينة 24 أكتوبر ومنطقة الحرفيين وعمارات السحاب بحى فيصل، والمنطقة الصناعية القديمة والجديدة بحى الأربعين وحى فيصل وتقسيم المغربى بحى الأربعين بالتنسيق مع شركة توزيع كهرباء القناة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة صندوق الإسكان بمحافظة السويس، بحضور المهندس محمد مرسى السكرتير العام للمحافظة ونشات البارودى السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

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