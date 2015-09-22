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وزير التموين ومحافظ الأقصر يبحثان إقامة مشروع مول تجارى ومنطقة لوجستيه

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تفقد الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية، يرافقه محمد بدر محافظ الأقصر، الأرض المخصصة لإقامة مشروع مول تجارى ومنطقة لوجستيه على مساحة 26 فدانا، بمنطقة المدامود بطريق مدينة طيبة الجديدة.

وتفقد وزير التموين ومحافظ الأقصر، الأرض المخصصة لإقامة مشروع لإنشاء مجمع استهلاكى تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بميدان رمسيس وسط مدينة الأقصر، والمقرر الانتهاء من تنفيذه خلال عام، وتفقد محطة التعبئة والتبريد بالأقصر التابعة لجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، التى تقوم بتصدير كميات من الفواكه والخضراوات التى تنتجها مزارع المحافظة إلى الأسواق الأوربية طبقا لمواصفات الجودة العالمية.

وأكد وزير التموين خلال الزيارة، أن إقامة تلك المشروعات فى الأقصر تأتى ضمن مخططات وزارة التموين لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستيه فى محافظات الصعيد التى سيكون لها النصيب الأكبر فى مشروعات التنمية التجارية واللوجستيه، وذلك إلى جانب الاستمرار فى إقامة مجمعات استهلاكية جديدة ومناطق مخصصة لتجارة التجزئة ومخازن للسلع.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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