صحة بنى سويف: إنشاء وحدة لتطعيم مرضى الالتهاب الكبدى ومخالطيهم

أكد الدكتور جمال الجوهرى، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، فى تصريح صحفى اليوم، أنه فى إطار الخطة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية قامت وحدة مكافحة الفيروسات بإدارة الشئون الوقائية بإنشاء وحدة تطعيم ضد مرض الالتهاب الكبدى (بى)، و(سى) ومخالطى مرضى الالتهاب الكبدى (بى)، وذلك داخل المركز الطبى بحى الغمراوى فى مدينة بنى سويف.

من جانبها، أوضحت د. أمنية حسن، مدير إدارة الطب الوقائى، أن المستهدف تطعيمهم من المرضى والمخالطين لهم يصل عددهم إلى 3383.

وأضافت: "يحصل مرضى فيروس سى على بطاقة التطعيم من مركز علاج الكبد بمستشفى بنى سويف العام أما مخالطيهم فيحصلون عليها من مستشفى حميات بنى سويف".