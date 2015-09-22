أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مذكرة تفاهم بين جامعة الإسكندرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية

Google+ Print
وقع الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتــور محمد رضا عز الدين رئيس مجلس ادارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، اليوم، مذكرة التفاهم بين الجامعة والهيئة فى مجالات التعليم والتدريب ذات الصلة بالأمن النووى.

وتهدف المذكرة إلى التعاون فى إعداد وتقديم برامج التدريب والتعليم المختلفة لتنمية الكوادر البشرية الوطنية ذات الصلة بالأمان والأمن النوويين، والتعاون فى مجال الأبحاث المشتركة وتقديم المشروعات والبرامج المختلفة لخدمة المجتمع ونشر ثقافة الأمان والأمن النوويين فى المجتمع المصرى، تمهيداً لتنفيذ البرنامج النووى المصرى.

وأكد الدكتور رشدى زهران، رئيس جامعة الإسكندرية، اهتمام الجامعة من خلال قسم الهندسة النووية والإشعاعية بكلية الهندسة بدعم البرنامج النووى المصرى وتعزيز التطبيقــات للاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365