بالصور.. مذكرة تفاهم بين جامعة الإسكندرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية

وقع الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتــور محمد رضا عز الدين رئيس مجلس ادارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، اليوم، مذكرة التفاهم بين الجامعة والهيئة فى مجالات التعليم والتدريب ذات الصلة بالأمن النووى.

وتهدف المذكرة إلى التعاون فى إعداد وتقديم برامج التدريب والتعليم المختلفة لتنمية الكوادر البشرية الوطنية ذات الصلة بالأمان والأمن النوويين، والتعاون فى مجال الأبحاث المشتركة وتقديم المشروعات والبرامج المختلفة لخدمة المجتمع ونشر ثقافة الأمان والأمن النوويين فى المجتمع المصرى، تمهيداً لتنفيذ البرنامج النووى المصرى.

وأكد الدكتور رشدى زهران، رئيس جامعة الإسكندرية، اهتمام الجامعة من خلال قسم الهندسة النووية والإشعاعية بكلية الهندسة بدعم البرنامج النووى المصرى وتعزيز التطبيقــات للاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية.



>