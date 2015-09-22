محافظ الدقهلية يزور مسئول قسم إشغالات السنبلاوين المصاب خلال إحدى الجولات

زار محافظ الدقهلية حسام الدين إمام، مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولى سابقا" للاطمئنان على شريف جمعة أبو النصر مسئول الإشغالات بالسنبلاوين، والذى أصيب إثـــر ســقوطه عــلى رأســـــه مــــصابا بكــــدمات فى المــــخ، وذلك أثناء محاولة اللحاق بموكب المحافظ أثناء زيارته المفاجئة لمدينة السنبلاوين.

وطالب المحافظ الدكتور سعد مكى - وكيل وزارة الصحة والدكتور طارق عرفات – مدير المستشفى ضرورة تكثيف أوجه الرعاية الصحية والعناية الطبية، وصرح المحافظ بأن يتم فورا نقله إلى المركز الطبى العالمى أو السفر إلى الخارج إذا تطلب الأمر ذلك.

كما التقى بنجل المصاب ويدعى شريف مؤكدًا على توفير كافة أوجه الدعم المادى والمعنوى لأسرة المريض حتى اكتمال شفائه واعتبارها حالة استثنائية يسمح لأسرته بالاطمئنان عليه بين الحين والآخر.

كما تفقد سيادته أقسام "الأشعة – الإفاقة – العناية المركزة – الأسنان"، ووجه مسئولو قسم الأسنان الشكر للمحافظ على دعمه بمبلغ 500 ألف جنيها لشراء أجهزة مستديمة دعما للقسم.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالمرضى والمعاملة الحسنة واستقبال كافة الحالات لتقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة، فضلا عن استمرار جهود مديرية الصــــحة والعــــاملين بهــــا مـــن كــــــافة الفئات "الأطباء- هيئات التمريض – العاملين" لتحسين مستوى الأداء لاستمرار تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والمترددين على كافة المنشآت الصحية بمراكز المحافظة من خلال تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية بها .

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