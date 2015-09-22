لجنة مبادرات رئيس الدولة تعتمد عدد من مشاريع الطرق الحيوية

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وبمتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اعتمدت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة مجموعة من مشاريع الطرق الحيوية التي تهدف لرفع كفاءة انسيابية الحركة المرورية وربط مختلف المناطق بشبكة طرق حديثة بتكلفة إجمالية تبلغ مليارا و745 مليون درهم.

فقد اعتمدت اللجنة مشروع إنشاء طريق حيوي جديد يربط طريق الشيخ خليفة من منطقة مليحة مرورا بالمدام وحتى الشويب بطول تقريبي يبلغ 42 كم وبتكلفة تقديرية تبلغ 660 مليون درهم حيث سيتكون الطريق من 3 حارات بكل إتجاه ويتضمن إنشاء 8 تقاطعات علوية ثانوية وثلاثة جسور رئيسية كما يتضمن المشروع رفع كفاءة الطريق القائم من حدود الشارقة حتى دوار الشويب ليكون بسرعة تصميمية تبلغ 140 كم في الساعة.

كما أعتمدت اللجنة مشروع إنشاء طريق يربط بين وادي القور والطريق الرابط بين دوار لهباب وطريق نزوى حيث سيتفرع الطريق الجديد من وادي القور مرورا بإمارة الشارقة وصولا لدوار لهباب بإمارة دبي بطول تقريبي يبلغ 60 كم وذلك لتعزيز ربط شبكة الطرق بالمنطقتين الشرقية والغربية للدولة وتحسين وصول الشاحنات لمنطقة حتا.. كما يتضمن المشروع رفع كفاءة طريق دبي- حتا القائم بطول تقريبي يبلغ 26 كم وأيضا إنشاء طريق جديد بطول تقريبي يبلغ 19 كم وإنشاء 8 تقاطعات علوية وجسرين رئيسيين ورفع كفاءة تقاطع قائم لتصل الكلفة التقديرية للمشروع مليارا و85 مليون درهم.

وقال معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة إن هذه المشاريع الحيوية تنبع من حرص القيادة الرشيدة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين من خلال تعزيز بنية تحتية حديثة تسهل الحياة وتدعم إقامة الأعمال والمشاريع التجارية بما يعم بالخير على أهالي المناطق.

> وأشاد معاليه بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لهذه المبادرات وحرص سموه الدائم بضرورة إنجاز المشاريع وفق أعلى المواصفات وتسليمها في الوقت المحدد وفق معايير السلامة العالمية.

> وأضاف معاليه أن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة تعم الإمارات جميعها وتحرص على أن تقدم خدماتها لجميع شرائح المجتمع.