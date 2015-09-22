أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزارة الصحة تحدد مستشفيات على الطرق السريعة لاستقبال المرضى خلال العيد

Google+ Print
وزارة الصحة تحدد مستشفيات على الطرق السريعة لاستقبال المرضى خلال العيد وزارة الصحة تحدد مستشفيات على الطرق السريعة لاستقبال المرضى خلال العيد
قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة حددت عددا من المستشفيات على طريق الإسكندرية الصحراوى، وعلى الطريق المؤدى من الإسكندرية للعلمين، وطريق العين السخنة، لاستقبال المرضى بها خلال فترة احتفالات عيد الأضحى، وذلك لكثافة الإشغالات والسفر خلال تلك الفترة على هذه الطرق.

وأضاف الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بمقر الوزارة الآن، حول استعدادات الوزارة لإجازة العيد: "المستشفيات هى الهرم فى الشيخ زايد وفى وسطه مستشفى وادى النطرون والسادات، ومستشفى العامرية وشرق المدينة"، لافتا إلى أن التطبيق سيبدأ من صباح غد الأربعاء.

وتابع: "فى أول طريق اسكندرية وصولا للعلمين حددنا مستشفيات مارينا والحمام والضبعة والعلمين ومرسى مطروح، ووجدنا أنها ليست كلها مجهزة لإجراء العمليات، مثل مارينا، لكن العلمين على استعداد كامل لاستقبال العمليات ومرسى مطروح، وركزنا بشكل كبير على تجهيزاتهما للخدمة من الفريق الطبى".

وأشار وزير الصحة إلى أن الوزارة ستتابع بشكل مستمر تنفيذ خطة الوزارة خلال تلك الفترة، موضحا أن الوزارة لديها قوائم بأسماء الأطباء بالمستشفيات المحددة، وفى حال المرور على هذه المستشفيات أو على أحد الفرق العاملة بالوزارة يكون هناك بيان بأسماء الأطباء العاملين بالمستشفيات بأرقام تليفوناتهم، وأنه ستتم المتابعة بشكل دائم.

ولفت إلى أنه لوحظ وجود نقص فى تخصصات جراحة المخ والأعصاب والأوعية الدموية مع نقص بالتخدير، إلا أنه تم علاج ذلك، مضيفا: "حددنا أسماء معينة ألزمناهم بأن يكونوا تحت الطلب بحيث يكونون متواجدين فى حال الحاجة إليهم ولكل منهم مستشفى معنى بها".


>- وزير الصحة: 20% زيادة فى تواجد سيارات الإسعاف على الطرق خلال العيد
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا