وزارة الصحة تحدد مستشفيات على الطرق السريعة لاستقبال المرضى خلال العيد

قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة حددت عددا من المستشفيات على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وعلى الطريق المؤدى من الإسكندرية للعلمين، وطريق العين السخنة، لاستقبال المرضى بها خلال فترة احتفالات عيد الأضحى، وذلك لكثافة الإشغالات والسفر خلال تلك الفترة على هذه الطرق.

وأضاف الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بمقر الوزارة الآن، حول استعدادات الوزارة لإجازة العيد: "المستشفيات هى الهرم فى الشيخ زايد وفى وسطه مستشفى وادى النطرون والسادات، ومستشفى العامرية وشرق المدينة"، لافتا إلى أن التطبيق سيبدأ من صباح غد الأربعاء.

وتابع: "فى أول طريق اسكندرية وصولا للعلمين حددنا مستشفيات مارينا والحمام والضبعة والعلمين ومرسى مطروح، ووجدنا أنها ليست كلها مجهزة لإجراء العمليات، مثل مارينا، لكن العلمين على استعداد كامل لاستقبال العمليات ومرسى مطروح، وركزنا بشكل كبير على تجهيزاتهما للخدمة من الفريق الطبى".

وأشار وزير الصحة إلى أن الوزارة ستتابع بشكل مستمر تنفيذ خطة الوزارة خلال تلك الفترة، موضحا أن الوزارة لديها قوائم بأسماء الأطباء بالمستشفيات المحددة، وفى حال المرور على هذه المستشفيات أو على أحد الفرق العاملة بالوزارة يكون هناك بيان بأسماء الأطباء العاملين بالمستشفيات بأرقام تليفوناتهم، وأنه ستتم المتابعة بشكل دائم.

ولفت إلى أنه لوحظ وجود نقص فى تخصصات جراحة المخ والأعصاب والأوعية الدموية مع نقص بالتخدير، إلا أنه تم علاج ذلك، مضيفا: "حددنا أسماء معينة ألزمناهم بأن يكونوا تحت الطلب بحيث يكونون متواجدين فى حال الحاجة إليهم ولكل منهم مستشفى معنى بها".

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