بالصور.. روحانى فى ذكرى الحرب مع العراق: إيران القوة الأكبر فى المنطقة الآن

أحيت الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم، الذكرى السابعة والعشرون لحرب الخليج الأولى، التى اندلعت فى الفترة ما بين 1980 و1988 مع العراق.

وطافت آليات عسكرية شوارع العاصمة الإيرانية طهران، مزينة بعبارات "الموت لإسرائيل" وعدد من قوات الجيش الإيرانى وأفراد الحرس الثورى، فى عروض عسكرية بحضور الرئيس الإيرانى حسن روحانى، الذى قال فى كلمة له إن إيران هى القوة الأكبر فى المنطقة، فى وجه الإرهاب.

وخطب روحانى فى جموع الشعب الإيرانى من منصة دون أعلاها آية من سورة النساء، تحث على الجهاد، ومن على يمينها صورة للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله خمانئى، ومن على اليسار قائد الثورة الإسلامية آية الله موسوى الخومينى.



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روحانى خلال كلمته فى ذكرى حرب الخليج الأولى



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جانب من العروض العسكرية



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جنود الجيش الإيرانى فى زى تنكرى خلال العروض



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آليات عسكرية خلال العرض



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استمرت الحرب مع العراق قرابة 8 سنوات



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ميليشيات التركمان تشارك فى العروض



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مسيرة الحرس الثورى فى الاحتفالات



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استعراض لمختلف الأسلحة فى الاحتفالات



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عبارة الموت لإسرائيل تزين الآليات العسكرية خلال العرض



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ـ عدد من الجنود خلال العرض



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الرئيس الإيرانى حسن روحانى أثناء حضوره العروض