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بالصور..ضبط جزار يعرض لحوما "مدودة" ومصابة بالدرن للبيع

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تمكنت إدارة تموين العاشر من رمضان وإدارة الطب البيطرى بمدينة العاشر من رمضان، من ضبط جزار يبيع لحوم عجول ميتة بمدينة العاشر من رمضان بالمجاورة السادسة، بالقرب من ميدان الأردنية، تحت شعار مكافحة الغلاء وبيع الكيلو بـ45 جنيها.

وخلال عملية الضبط تم اكتشاف ديدان داخل اللحوم محاطة بدرن، وهو ما أكده أفراد الحملة أنها أكبر دليل على أن العجل ميت، وتم ذبحه والبدء فى بيعه .

وصادرت الحملة المشكلة من كمال البلتاجى رئيس إدارة تموين العاشر وأشرف حجازى رئيس إدارة الطب البيطرى والدكتور محمد عبد الرحمن رئيس الصحة العامة بقطاع الطب البيطرى بالعاشر، ومفتشى مصطفى بيومى وسعيد عبد الواحد، بمصادرة 60 كيلو لحم "فطيس"، والتحفظ على اللحوم وإبلاغ النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية .

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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