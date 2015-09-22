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حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من السجناء بمناسبة العيد

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حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من السجناء بمناسبة العيد حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من السجناء بمناسبة العيد

 أمرصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين اليوم بالإفراج عن عدد من السجناء في المنشآت العقابية والإصلاحية في شرطة أم القيوين بمناسبة عيد الأضحى المبارك ممن صدرت بحقهم أحكام الحبس والغرامة و يقضون عقوبات متفاوتة وأثبتوا حسن سيرة وسلوك خلال فترة قضائهم العقوبة - مع إبعاد غير المواطنين خارج البلاد تنفيذا للأحكام الصادرة بحقهم.

وأعرب سموه عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة للمجتمع والحياة العامة.

ويأتي أمر سموه بالعفو عن السجناء في إطار حرص صاحب السمو حاكم أم القيوين على إعطاء السجناء المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة وإدخال البهجة الى نفوسهم وادخال البهجة والسرور على أسرهم وعائلاتهم بصفة عامة.
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