محمد بن راشد يأمر بالعفو عن 490 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالعفو عن 490 نزيلا من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي ومن مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي إن العفو السامي يأتي في إطار حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منح المحكومين المشمولين بالعفو فرصة جديدة لمواصلة حياتهم مع أسرهم وذويهم، وتشجيعاً من سموه لهم على العودة إلى جادة الصواب والانخراط في المجتمع من جديد كأفراد نافعين لأنفسهم، ليتحولوا مرة أخرى إلى مواطنين صالحين وليستردوا مكانهم بين أهلهم الذين غادروهم نتيجة لأعمال اقترفوها وأدركوا سوء عاقبتها عليهم وعلى أسرهم.

وأكد أن النيابة العامة بدأت في التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لتنفيذ الأمر السامي لتمكين المحكومين المشمولين بالعفو من قضاء أيام عيد الأضحى مع ذويهم وأصدقائهم لإدخال البهجة عليهم، بما لذلك من آثار إيجابية مهمة على تلك الأسر ومعاونتها على مواصلة حياتها بأسلوب طبيعي يمكنها من لعب دورها المنتظر ضمن النسيج العام للمجتمع والذي لا تتواني إمارة دبي وقيادتها الرشيدة في توفير كافة المقومات اللازمة لتعزيز تلاحمه وترسيخ تماسكه وتدفعه دائماً إلى الأمام.

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