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فتح المجال الجوى بمطار القاهرة بعد إغلاقه لإجراء تدريبات عسكرية

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فتح المجال الجوى بمطار القاهرة بعد إغلاقه لإجراء تدريبات عسكرية فتح المجال الجوى بمطار القاهرة بعد إغلاقه لإجراء تدريبات عسكرية
فتحت سلطات مطار القاهرة الدولى، المجال الجوى وعادت حركة الإقلاع والهبوط بعد إغلاقه بسبب تدريبات عسكرية تؤثر على الحركة الجوية فى سماء القاهرة.

وقالت مصادر ملاحية، إنه تم فتح المجال الجوى بعد إغلاقه بسبب التدريبات، وذلك لليوم الرابع على التوالى، حيث تلقى المطار طلبا بذلك وتم إبلاغ شركات الطيران العاملة بالمطار، وكذلك عمل إعلان طيارين لجميع الرحلات داخل النطاق الجوى للمطار، ويجرى حاليا التنسيق بين كافة القطاعات العاملة فى المطار لاستقبال وإقلاع الرحلات المؤجلة.


>- إغلاق المجال الجوى بمطار القاهرة 90 دقيقة لإجراء تدريبات عسكرية
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- مصر للطيران: تعديلات فى بعض مواعيد إقلاع الرحلات بسبب غلق المجال الجوى
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مصر 365

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