ضبط بلغارى استولى على أموال عملاء البنوك بنسخ بيانات بطاقات الائتمان

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط بلغارى لاستيلائه على أموال المواطنين من ماكينات الصرف الآلى.

كان تلقى اللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بلاغا من مسئولى أحد البنوك، بتعدد شكاوى بعض عملاء البنك باكتشافهم الاستيلاء على مبالغ مالية من حساب بطاقاتهم الائتمانية من خلال إجراء عمليات سحب نقدى تمت على ماكينات الصراف الألى بالبلاد، وبدول "الفلبين - بلغاريا - الدومينيكان" باستخدام بطاقات مزورة على بطاقاتهم الأصلية.

وأسفرت تحريات العقيد شريف سارى مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة عن قيام بعض من الأشخاص الأجانب باستخدام أسلوب إجرامى مبتكر فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بعملاء البنوك الوطنية والأجنبية بالبلاد، من خلال قيامهم بتثبيت واجهة بلاستيكية بها جهاز ناسخ لبيانات البطاقات "اسكيمر" ملحق به كاميرا دقيقة على بعض ماكينات الصراف الآلى المنتشرة بمناطق (الدقى – عابدين- الزمالك – المقطم) الأمر الذى مكنهم من الاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان والأرقام السرية الخاصة بعدد من عملاء البنوك وإعادة تلقين تلك البيانات على بطاقات بلاستيكية أخرى واستخدامها فى سحب أموال من حسابات هؤلاء العملاء المجنى عليهم، تجاوزت 500 ألف جنيه.

وبتكثيف التحريات الميدانية ورصد ومراقبة ماكينات الصرف الآلى بأماكن مختلفة وتوسيع دائرة الاشتباه حول مستخدميها فى توقيتات متزامنة مع العمليات التى تم الاعتراض عليها وفحص محتوى كاميرات البنوك، أمكن تحديد أوصاف مرتكب تلك الوقائع .

وقد تم إعداد نشرات بأوصاف هؤلاء الأشخاص وعمل العديد من الأكمنة برئاسة الرائد محمد راضى والرائد أحمد عبد البديع والرائد كريم الجنزورى أمام بعض الماكينات الدائم التردد عليها من قبل مرتكبى تلك الوقائع، حيث تمكنت القوة من ضبط " نيكولاى فيليكوف ستاينف" مواليد 1980 بلغارى الجنسية أثناء قيامه بنزع الجهاز الناسخ وكاميرا والتى سبق وأن قام بتثبيتهما على الماكينة، وضبط بحوزته جهاز نسخ البيانات المكودة على الشرائط الممغنطة الخاصة ببطاقات الدفع الإلكترونى skimmerصغيرة الشكل ذو تكنولوجيا حديثة.

كما ضبط بحوزته قطعة بلاستيكية مستطيلة الشكل خادعة تشبه فتحة خروج النقود الموجودة على ماكينات الصراف الآلى، تم إخفاء كاميرا دقيقة وشريحة وبطاريات على خلفيتها لتسجيل وسرقة كلمات المرور الخاصة بعملاء تلك البنوك، و مبلغ ( 3100 ) جنيه مصرى، ( 500 ) يورو من متحصلات النشاط .

وبمناقشة المتهم أقر بارتكابه للنشاط المؤثم، وأنه يقيم بأحد الفنادق بالزمالك، ويحوز العديد من البطاقات والأجهزة المستخدمة فى عمليات سرقة البيانات وتزوير البطاقات، وتم مداهمة غرفة الفندق وعثر على أحراز مختلفة تثبت تورطه فى تلك الجرائم .

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات، وأنه تمكن من جلبها من الخارج واستخدامها فى الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بعملاء البنوك وإرسالها للخارج، لإعادة تكويدها على بطاقات مزورة لاستخدامها فى صرف مبالغ مالية، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة .